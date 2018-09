Marquinhos e Thiago Silva são os primeiros a se apresentar a Tite para amistosos

02/09/2018 | 16:50



Embora o técnico Tite tenha convocado alguns novatos para os amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, os primeiros jogadores a se apresentarem para o treinador visando o começo do ciclo para a Copa do Mundo de 2022 foram dois velhos conhecidos: os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva.

Os defensores do Paris Saint-Germain são dois dos jogadores que participaram do Mundial da Rússia e que foram mantidos por Tite na sua primeira convocação após a Copa, para os amistosos que a seleção vai disputar no início deste mês contra Estados Unidos e El Salvador em solo norte-americano.

Tite e alguns dos seus auxiliares já estão em New Jersey. E neste domingo, eles se reencontraram com Thiago Silva e Marquinhos, que no sábado participaram da vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 2 sobre o Nimes, fora de casa, em duelo válido pelo Campeonato Francês.

A expectativa é para que mais jogadores, a maior parte daqueles que atuam no futebol europeu, se apresentem ainda neste domingo. E outros nomes deverão chegar na segunda-feira, sendo que, nesse caso, a maioria deverá envolver atletas que jogam em solo brasileiro.

Ainda incompleta, a seleção fará o seu primeiro treino em New Jersey nesta segunda-feira, às 18 horas (de Brasília). Será a atividade inicial na preparação para o confronto com os Estados Unidos, sexta-feira, às 21h05, no Metlife Stadium, em Harrison. O confronto com El Salvador será na terça, no FedEx Field Stadium.

Da lista inicial de convocados por Tite, o atacante Pedro, do Fluminense, precisou ser cortado por lesão, tendo a sua vaga ocupada por Richarlison, do Everton. O meia Renato Augusto, do Beijing Guoan, pediu dispensa da seleção por questões pessoais. Já o lateral-direito Fagner, do Corinthians, deverá ser cortado após sofrer lesão muscular na coxa esquerda.