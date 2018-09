Alckmin: o que estamos vendo na TV pelo PT é enganação

02/09/2018 | 14:07



O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, criticou neste domingo a campanha petista na TV, acusando-a de esconder o candidato de verdade.

"O que estamos vendo na TV do PT é enganação. Estão escondendo o candidato de verdade. Por que não falam a verdade?", questionou o tucano em ato com aliados em São Bernardo do Campo, berço político de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT.

Ontem, 1°, a coligação tucana entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ex-presidente Lula, a coligação petista e o diretório petista de São Paulo. O PSDB argumenta que o PT está fazendo uso da propaganda dos candidatos a deputado estadual para divulgar a candidatura de Lula. A prática, segundo eles, se enquadra no que é chamado de "invasão de horário destinado a outro cargo".