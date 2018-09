Maisa participará da nova versão mexicana de Rebelde, segundo colunista

02/09/2018 | 13:11



Parece que Maisa Silva tem um projeto internacional vindo aí! Segundo o colunista Flavio Ricco, a atriz foi convidada a fazer parte do elenco de Like, a nova versão de Rebelde, no México!

Quem fez o convite foi Pedro Damián, produtor executivo da emissora mexicana Televisa. O contrato ainda está sendo acertado, mas não devem ter complicações já que o SBT possui um grande histórico de parceria com a Televisa e a exibição no Brasil é quase uma certeza.

A trama terá como protagonistas Roberta Damián, Macarena García, Carlos Said, Santiago Achaga, Ale Müller, Anna Iriyama, Víctor Varona e Mauricio Abad, que farão parte da banda Like. A personagem de Maisa terá uma ligação muito forte com eles. Além disso, algumas cenas devem ser gravadas no Brasil!