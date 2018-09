Kylie Jenner e Khloé Kardashian publicam fotos ao lado das filhas

02/09/2018 | 13:11



Kylie Jenner e Khloé Kardashian compartilharam recentemente fotos delas ao lado das filhas, Stomi Webster e True Thompson.

Na foto compartilhada por Kylie, a empresária aparece com um biquíni amarelo neon tomando sol com a filha, enquando na foto de Khloé, True está em seu colo, no avião! Fofas, né?

As duas estão curtindo muito a maternidade, e recentemente, em entrevista para a Vogue australiana, Kylie falou sobre a importância de ter Stormi em sua vida.

- Criar uma vida foi um dos momentos mais lindos da minha vida. É difícil explicar o motivo. Quando você passa por essa experiência, você entende.