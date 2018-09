Luciano Huck comemora seu aniversário com amigos no Rio de Janeiro

02/09/2018 | 13:11



No último sábado, dia primeiro, Luciano Huck comemorou seu aniversário em um luau em Angra dos Reis, que contou com a presença de diversos amigos do apresentador.

Angélica compartilhou um vídeo no Stories de seu Instagram dela se preparando para a comemoração.

Rodrigo Faro foi acompanhado de sua esposa, Vera Viel, e nesta foto publicada por ele, o apresentador escreveu: Festa do nosso irmão Luciano Huck na praia!. Uma das filhas do casal, Maria, também estava presente na festa.

O casal Otaviano Costa e Flávia Alessandra também esteve por lá, e a cantora Alcione surpreendeu Huck com uma apresentação especial durante a noite!

Thiaguinho também apareceu por lá e claro, subiu no palco para cantar alguns de seus sucessos. Que festa, hein?