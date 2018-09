Modelo da Playboy se pronuncia após ser acusada por fãs de contribuir para recaída de Ben Affleck

02/09/2018 | 13:11



Dias antes de voltar para a rehab, Ben Affleck parou de ser clicado na companhia de sua então namorada, Lindsay Shookus, e passou a ser visto na companhia da modelo de 22 anos de idade Shauna Sexton, conhecida por estrelar uma edição da Playboy.

Não demorou para que fãs e internautas começassem a apontar que ela teria tido um papel na recaída dele, e, em um clique que ela postou com uma taça de vinho, um usuário da rede social comentou: Com o Ben Affleck?, insinuando que ela beberia com o ator, que lutava contra o vício em álcool. Outro então disse que ela já tinha o jogado na rehab e continuou dizendo que ela já tinha sido presa duas vezes por intoxicação. Ela não deixou barato e respondeu, no domingo, dia 2:

Eu amo beber e me divertir. Claro, cara. A maioria das pessoas de 22 anos ama. Sim, você está correto, fui colocada na área de bêbados [grande sala de detenção para bêbados nos Estados Unidos] duas vezes. (...) Uma aos 17 anos por ter um RG falso para poder beber, e apesar do fato de que a maioria das pessoas usa um RG falso para beber quando é menor, foi um erro estúpido e vergonhoso. Depois, no meu aniversário de 21 anos eu bebi e esqueci tudo, fui deixada em um bar... onde fui levada de novo para a área de bêbados por estar intoxicada em público, quando tentava conseguir uma carona para casa.

E continuou afirmando que não bebia com ele ou na frente dele:

Esses erros me definem? Não, foram burrices minúsculas com as quais aprendi. Me fazem humana? Sim. Esses erros significam que eu desrespeitaria a sobriedade de alguém bebendo com eles ou na frente deles? Claro que não.

Depois, ela afirmou que ele é adulto e sabia o que estava fazendo:

Tenho respeito sem limites pelas pessoas que tem a humildade e maturidade para assumir que precisam consertar algo em suas vidas. Tenho ainda mais respeito por aqueles que agem e fazem algo sobre isso. Tendo dito isso, Ben é um homem crescido, bebê. Ele toma suas próprias decisões. Culpar uma mulher de 22 anos pela terceira internação de alguém é apenas ridículo. Ele é humano. Eu sou humana. Você é humano. Vamos todos fazer burrada, é só uma questão de aprender com ela. Não seja tão rápido para jogar sombra em alguém. Pare, aceite que todos estamos em nossas jornadas e seja menos crítico. Se cuide.

O seguidor parece ter entendido o recado e postou:

Espero mesmo que você não beba com ou perto dele, sabendo do passado dele, isso seria muito desrespeitoso. E sim, você está certa, não deveria ter culpado você pela recaída, desde que você não tenha dado a garrafa na mão dele, foi 100% culpa dele. Me desculpo por isso. Você fala muito bem, espero que coloque sua vida nos trilhos. Sem mais prisões. Se cuide, Shauna.