Partido governista polonês quer tornar país semelhante a nações ocidentais

02/09/2018 | 12:35



O líder do partido governista conservador da Polônia, Jaroslaw Kaczynski, afirmou neste domingo que deseja que o país permaneça na União Europeia (UE) para que se torne semelhante às nações ocidentais do bloco "em todos os aspectos" em 15 ou 20 anos. A declaração do líder do Lei e Justiça abriu a campanha para as eleições locais em outubro.

"Os poloneses querem estar na União Europeia porque esse é o caminho mais curto para trazer ganhos para o nível europeu e elevar os padrões de vida", disse Kaczynski.

O partido conquistou a liderança do país em 2015, diante de promessas de melhorar a vida dos cidadãos e combater o crime e a corrupção. Desde então, o governo polonês reorganizou o judiciário e criticou as regras da UE, que caracteriza como muito restritivas, levantando questões sobre a permanência da Polônia no bloco.