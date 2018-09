São Caetano vence o Bragantino e vira líder do Grupo 3 da Copa Paulista

Do Diário OnLine



O São Caetano venceu o Bragantino por 2 a 0 em jogo realizado na manhã deste domingo no Estádio Nabi Abi Chedid, no interior. Com mais uma vitória, o Azulão tornou-se o líder do Grupo 3, com 17 pontos, e segue sem tomar gols na Copa Paulista.

O aniversariante do dia, o atacante Hernandes, cortou a marcação e chutou rasteiro para dentro do gol no final do primeiro tempo. Já o meia Paulo Vinícius tocou na saída do goleiro e ampliou o placar no segundo tempo.

O próximo confronto do São Caetano será regional. O time enfrentará o lanterna Água Santa, na quarta-feira, às 20h, em casa. O Bragantino terá o Santos como adversário, na terça-feira, às 20h, na Vila Belmiro.