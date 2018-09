Arsenal sofre, mas bate o Cardiff e vence a segunda no Campeonato Inglês

02/09/2018 | 11:37



O Arsenal visitou o Cardiff City neste domingo e voltará para Londres com mais três pontos na bagagem. O time londrino teve bastante dificuldade diante do adversário galês pela quarta rodada, mas venceu por 3 a 2 e chegou ao segundo triunfo neste início de Campeonato Inglês.

O resultado levou o Arsenal a seis pontos, na nona colocação, enquanto o Cardiff estacionou em dois e segue sem vencer, na 16.ª posição. No dia 15, o time londrino volta a campo para encarar o Newcastle, fora de casa, enquanto os galeses visitam o Chelsea, no mesmo dia.

Apesar do resultado, o Arsenal teve muito trabalho neste domingo e viu o Cardiff começar melhor. O time da casa apertava a marcação na saída de bola do adversário e complicou o goleiro Petr Cech em duas oportunidades. Na segunda, Ward chegou a ficar sozinho dentro da área, mas chutou por cima.

Se não soube aproveitar as chances, o Cardiff viu o Arsenal ser bem mais efetivo e marcar logo na primeira vez que chegou ao ataque com perigo. Aos 10 minutos, Xhaka cobrou escanteio da esquerda, Mustafi subiu mais do que a defesa e testou para a rede.

Mas o Arsenal seguia errando muito na saída de bola, o que seria fatal aos 44 minutos. Após roubada de bola na intermediária, Joe Bennett foi acionado na esquerda e cruzou para Camarasa marcar.

O Arsenal voltou melhor para o segundo tempo, corrigiu os erros defensivos e voltou a ficar à frente aos 16 minutos, quando Aubameyang recebeu pelo meio e arriscou de fora da área para marcar. Mas a alegria durou pouco. Oito minutos depois, Danny Ward aproveitou bola ajeitada por Morrison e cabeceou para a rede para empatar novamente.

O jogo era equilibrado e ambas as equipes abusavam das chances perdidas. Falou mais alto, então, a maior qualidade do Arsenal. Aos 35, Lacazette recebeu de Torreira na área e fuzilou para selar a vitória. O Cardiff ainda teve oportunidades de empatar novamente, principalmente pelo alto, mas errou na pontaria.