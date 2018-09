Fundação de Brad Pitt deve ser processada por situação das casas construídas às vítimas do furacão Katrina

02/09/2018 | 11:11



Após o furacão Katrina, Brad Pitt decidiu fazer o que podia para ajudar as vítimas que perderam suas casas, e por meio de sua fundação Make It Right, o ator construiu diversas casas sustentáveis para algumas das pessoas afetadas. Mas, segundo informações da emissora norte-americana WWL, a situação atual das casas não é das melhores.

O advogado Attorney Ron Austin está representando os moradores das casas vendidas por Brad, e pretende processar a fundação de Brad nas próximas semanas, pois segundo ele, as casas estão apresentando problemas no chão, teto e varandas. Além disso, algumas casas também estão com problemas elétricos e de encanamento, o que estaria até deixando algumas pessoas doentes!

- A fundação está fazendo diversas promessas de voltar e consertar as casas que foram vendidas para essas pessoas, mas até então nada foi feito.

Neal Dupar, uma das vítimas do furacão, contou que usou o seguro que recebeu para comprar uma das casas de Brad. Ele disse ter ficado extremamente grato pelo baixo valor que pagou pela casa, mas agora que ela está cheia de problemas ele não sabe o que vai acontecer. De qualquer forma, ele decidiu não entrar no processo.

- Não sei o que o futuro trará com essa casa ou a de todos os outros, mas as coisas estão indo mal no momento.

A fundação de Brad não se pronunciou sobre o caso.