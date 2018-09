Deborah Secco, Giovanna Lancellotti e mais famosas vão a festival fantasiadas

02/09/2018 | 11:11



Deborah Secco curtiu a noite de sábado, dia 1º, no Aviões Fantasy Park, festival de música à fantasia, no Ceará. A atriz escolheu um look de ninguém menos que She-Ra, a princesa do poder!

Giovanna Lancellotti foi de diabinha, com um look mais sensual.

Ela posou com as apresentadoras do Video Show: Ana Clara, de Mulher-Maravilha, e Vivian Amorim, de mágica.

O DJ Alok mostrou que alguns famosos também se fantasiaram no palco. Ele usou uma cabeça de cachorro! E Kevinho foi de metade-homem, metade-caveira! Assustador!