O futuro já chegou

Do Diário do Grande ABC



02/09/2018 | 11:12



As novas tecnologias avançam a passos largos em todos os setores, inclusive no chão de fábrica que antes era lambuzado de graxa e óleo e agora é limpo como o de uma casa, mas segue a passos de tartaruga onde deveria ser lépido como uma lebre: as salas de aula das escolas da rede pública, onde está praticamente a maioria dos alunos sem acesso às ferramentas do mundo digital, desenvolvidas para ensinar e preparar desde cedo os profissionais do futuro. Não adianta ter plano se não houver ação imediata, no caso, investimento por parte dos governos de plantão para que todos os estudantes possam aprender sem dispor apenas de livros, lousa e giz.

Isso é passado. Ou deveria ser. Mas não é o que mostra reportagem de hoje deste Diário sobre a disponibilidade das novas tecnologias voltadas ao ensino em escolas da rede pública do Grande ABC. Existem exceções, é verdade, mas os números do Censo Escolar 2017 revelam que os 245.337 alunos matriculados no Ensino Fundamental (1º ao 9º anos) na região têm à disposição apenas 6.340 computadores. Na ponta do lápis – afinal, se trata aqui de Educação –, significa que cada equipamento é disputado por média de 38,7 estudantes.

Não é preciso ser nenhum expert para saber que dificilmente o aprendizado será capaz de colocar esses educandos em pé de igualdade com aqueles que frequentam escolas particulares. Ou seja, desde agora são alijados do acesso a um modelo de formação que possa dar a eles preparo e condições de, no futuro, buscar espaço em um cada vez mais competitivo e fechado mercado de trabalho.

Inserção, formação e oportunidade. É basicamente disso que se trata investir para colocar nas salas de aula as ferramentas mais modernas na área educacional, obviamente garantindo a qualificação dos professores para que também estejam preparados para os novos tempos. É velho o discurso de que o ‘Brasil é o País do futuro’, mas o futuro chegou e o ensino nas escolas públicas é basicamente o mesmo do início do século passado.