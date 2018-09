Alckmin e Doria têm agenda conjunta neste domingo em SBC

02/09/2018 | 10:40



O PSDB de São Paulo realiza neste domingo a segunda agenda conjunta de Geraldo Alckmin e João Doria no Estado desde que começou a campanha. Os dois participam de um encontro de lideranças em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Atrás de Jair Bolsonaro (PSL) nas pesquisas em São Paulo, Alckmin deve intensificar as aparições no Estado. Nesta semana, também por causa da gravação dos programas, o ex-governador deve se ausentar do Estado apenas um dia, para uma viagem a Goiás. "Alckmin precisa ficar aqui (em São Paulo) este mês, senão não ganha", disse um aliado tucano presente ao evento realizado no berço político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas hoje governado por um prefeito do PSDB, Orlando Morando.

Como mostrou o Estado, o afastamento entre Alckmin e Doria impediu que os dois compartilhassem a estrutura de campanha no Estado. Segundo a assessoria do candidato a governador, a próxima agenda conjunta dos dois está marcada para o próximo dia 10, em Santos.