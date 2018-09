Ministro francês diz que al-Assad venceu guerra, mas não a paz

02/09/2018 | 10:09



O ministro de Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, disse que o presidente sírio, Bashar al-Assad, "venceu a guerra, mas não venceu a paz" e ameaçou retaliar caso al-Assad ceda à "tentação" de usar armas químicas em uma iminente batalha na cidade de Idlib, no noroeste da Síria.

O político francês defendeu que mesmo que forças do regime de al-Assad tomem Idlib de rebeldes, isso não resolverá os problemas que desencadearam a guerra, há sete anos.

Le Drian também afirmou que vai pressionar por uma solução na Síria durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e que mantém conversas com a Rússia, a Turquia e o Irã para que usem sua influência com o líder sírio para garantir as negociações políticas após o fim da guerra.