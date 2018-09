Obituário - 2 de setembro de 2018

Ademir Medici

02/09/2018



Santo André



Marcelina da Conceição Sargo, 95. Natural de Portugal. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Diocleciana Rosa dos Santos, 94. Natural de Macaubas (BA). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Ferrari Lourenço, 94. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marinalva da Silva, 93. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Lydia Piloto Ramos, 84. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Municipal de São Carlos (SP).



Orlando Zebber, 84. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Luiz Albardeiro, 82. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Nair Martins de Lima, 82. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Dirce Monteiro Chacon, 72. Natural de Promissão (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Luiz Lemos, 71. Natural de Silveiras (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Industriário. Dia 31. Cemitério Municipal de Silveiras (SP).



Gerusa Maria da Silva, 69. Natural de Barreiros (PE). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Francisco de Assis Corrêa, 63. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.



Aparecido Donizeti, 62. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Centro de Santo André. Balconista. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiz Carlos Linko, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Autônomo. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Mario Emanoel Borrone, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano



Santo Durvalino Bizaia, 79. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 31. Jardim da Colina.



Juvenal de Lucena, 74. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Janete Marani, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Domingos Ferreira dos Santos, 73. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.



Maria Gomes Sampaio, 72. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.



Gabriel Valadares, 64, Natural de Arapongas (PR). Residia no Centro de Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.



José Nascimento dos santos, 62. Natural de Itapitanga (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 31. Cemitério Municipal.



Mauá



Cícero Abílio da Silva, 87. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Atanásio Florêncio dos Santos, 86. Natural de Solânea (PB). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



Juarez Salustiano Santos, 83. Natural de Itapitanga (BA). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Eva dos Reis Barbeiro, 76. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Letícia Maria da Conceição Alves, 76. Natural de Limoeiro da Anadia (AL). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Geralda Alberto dos Santos, 75. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



Antonia Pazeti Gonçalves, 73. Natural de Uraí (PR). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.



José Osvaldo Sabino, 69. Natural de Itobi (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Sebastião Pestana de Souza, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



João Batista de Souza, 67. Natural de Leópolis (PR). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Clarina de Jesus Rocca, 64. Natural de Charqueada (SP). Residia no Jardim Zaíra 3. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Genival Barbosa da Silva, 56. Natural de Novo Oriente (PI). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



Ferminiano José de Freitas, 56. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Robson Mendes Pereira, 36. Natural de Paulista (PE). Residia no Jardim São Francisco, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.



Jean Carlos de Jesus Santos, 23. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 24, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Albertino Alves Conde, 85. Natural de Portugal. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.



Aparecida Carvalho Lima, 78. Natural de Lutécia (SP). Residia em Ribeirão Pires. Dia 29, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Carlos Roberto da Silveira, 71. Natural de Botelhos (MG). Residia no Jardim Petrópolis, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.



Cleusa de Araujo Barreto, 66. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.



Carlos Aparecido de Carvalho, 61. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila São José, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.



Carlos Roberto Barbieri, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



João Malta do Nascimento, 85. Natural de Santo Antonio de Jesus (BA). Residia no Recanto Monte Alegre, em Rio Grande da Serra. Dia 29, em Mauá. Cemitério São Sebastião.



Paulo Pereira da Luz, 57. Natural de São Caetano. Residia na Vila São João, em Rio Grande da Serra. Dia 27, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.