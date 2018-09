Ter outra votação do Brexit seria 'grande traição a nossa democracia', diz May

02/09/2018 | 08:44



A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, voltou a se posicionar contra os pedidos de um segundo referendo sobre a decisão do país de deixar a União Europeia (UE). Ter outra votação seria "uma grande traição a nossa democracia", escreveu May no jornal britânico Sunday Telegraph.

May destacou ainda "milhões saíram às ruas para dar a sua opinião" na votação de junho de 2016, quando o Brexit venceu, e usou o espaço para defender sua proposta de manter alguns laços com a UE após a separação. A primeira-ministra também disse que não será afastada por negociadores do bloco.

O governo britânico tem enfrentado cada vez mais pedidos por outra votação sobre o futuro das relações entre o Reino Unido e a Europa, que até o momento não chegaram a um acordo para o Brexit.