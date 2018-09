Sharapova arrasa Ostapenko e se classifica às oitavas do US Open; Kvitova perde

01/09/2018 | 23:51



Na luta para voltar às primeiras colocações do ranking, a russa Maria Sharapova deu mostras neste sábado que está determinada a conseguir este objetivo. Com muita tranquilidade, a tenista de 31 anos e atualmente na 22.ª colocação na lista da WTA derrotou a letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 22 minutos - para avançar às oitavas de final do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada.

Dona de cinco títulos de Grand Slam na carreira profissional, Sharapova já foi campeã em Nova York ainda em 2006. A russa, que já foi a número 1 do mundo, terá agora pela frente a espanhola Carla Suárez Navarro, 24.ª colocada do ranking, que mais cedo derrotou a francesa Caroline Garcia, cabeça de chave número 6. No confronto direto, quatro vitórias e um revés para a tenista da Rússia.

Em Nova York, a vitória deste sábado fez Sharapova manter um retrospecto de 100% de aproveitamento em partidas noturnas no Arthur Ashe Stadium, a quadra central do complexo de Flushing Meadows, ao vencer todos os 22 jogos que disputou no horário nobre. Em 2018, os três duelos da russa foram realizados à noite, mas a estreia diante da suíça Patty Schnyder aconteceu no Louis Armstrong Stadium.

Contra Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017, Sharapova mostrou um nível de jogo muito superior. A russa conseguiu 11 winners e cometeu apenas 18 erros não-forçados, enquanto que a leta e marcou apenas 10 bolas vencedoras, com 41 erros. Nos saques, foram 6 aces da vencedoras contra somente um da rival da Letônia.

Quem não se deu bem neste sábado foi a checa Petra Kvitova. Contra a embalada bielo-russa Aryna Sabalenka, que na semana passada foi campeã em New Haven, a atual número 5 do mundo caiu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Foi a oitava vitória seguida da tenista da Bielo-Rússia, que é a 20.ª colocada do ranking da WTA.

Ao derrotar Kvitova neste sábado, Sabalenka conseguiu a sua sexta vitória contra uma Top 10 na carreira profissional, sendo todas neste ano e cinco delas no último mês. Iniciou a série vencendo Caroline Wozniacki em Montreal. Depois, passou pela checa Karolina Pliskova e de novo Caroline no caminho para a semifinal em Cincinnati. Ela ainda eliminou a alemã Julia Görges em New Haven.

Sua próxima adversária será a japonesa Naomi Osaka, de 20 anos e 19.ª do mundo, que vem de uma vitória por duplo 6/0 contra a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich.