São Caetano perde na estreia no Paulista Feminino de Vôlei

da Redação



01/09/2018 | 22:17



O São Caetano não começou bem o Campeonato Paulista de Volêi Feminino 2018 e perdeu na estreia para o Bauru, neste sábado, no Ginásio Panela de Pressão, fora de casa. A equipe local voltou do Interior com o placar desfavorável de 3 a 0 (25/22, 25/19 e 25/23). O próximo compromisso do time ocorre na quinta-feira, contra o Pinheiros, no Estádio Municipal Lauro Gomes, em São Caetano.