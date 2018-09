Em entrevista ao JN, Meirelles fala sobre desemprego, e Boulos, sobre privilégios

01/09/2018 | 21:56



Os presidenciáveis Henrique Meirelles (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) deram entrevistas ao Jornal Nacional, da Rede Globo, que foram exibidas neste sábado, 1º. Meirelles falou sobre o problema do desemprego entre jovens. "Vamos aumentar o número de vagas no ensino profissionalizante", afirmou. Ele destacou sua trajetória à frente do Banco Central e do Ministério da Fazenda e disse que, para aumentar o número de empregos, é necessário ter contas ajustadas e aumentar a confiança no País.

Já Boulos afirmou que o maior problema do Brasil é a desigualdade. "Dinheiro tem, mas é mal distribuído. Temos que enfrentar privilégios, vamos fazer rico pagar imposto", afirmou. "Vamos revogar aumento de juiz, que está ganhando R$ 40 mil, e aumentar o salário mínimo", acrescentou.

Cabo Daciolo (Patriota) também foi convidado a dar entrevista, mas, segundo o Jornal Nacional, não respondeu ao convite.