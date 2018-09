'Nós não deveríamos ter de comprar nossos amigos com acordos ruins', diz Trump

01/09/2018 | 20:28



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta oficial no Twitter para comentar sobre a falta de acordo entre seu país e o Canadá na reformulação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês).

"Nós não deveríamos ter de comprar nossos amigos com acordos comerciais ruins e proteção militar gratuita", escreveu Trump no início desta noite.

Mais cedo, o presidente americano havia dito que "não há necessidade política de manter o Canadá no novo Nafta". As negociações com o país deverão ser retomadas na próxima semana. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)