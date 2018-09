Camila Queiroz fala da importância de ter suas avós em seu casamento.

01/09/2018 | 18:11



No dia 25 de agosto, Camila Queiroz e Klebber Toledo se casaram em uma romântica e linda cerimônia.

Nela, as avós dos atores ficaram encarregadas de levar as alianças até o altar, e Camila falou recentemente em seu Instagram sobre o quão especial este momento foi para ela:

Eu sempre esperei por esse momento. Quando as nossas avós fossem levar as alianças até nós. 3 grandes mulheres com histórias de vidas incríveis,que com muita garra, força e amor construíram suas famílias. 3 mulheres com casamentos bem sucedidos, que são o alicerce de suas famílias e que nunca, nunca, nunca deixaram a peteca cair. A bênção delas era o meu maior sonho. Espero que um dia possamos olhar pra trás e nos orgulhar de ter sido um pouquinho do que vocês são pra nós,hoje. Amamos vocês.