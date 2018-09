Após acusação, Mel B realizará teste de drogas em briga judicial pela guarda das filhas!

01/09/2018 | 18:11



Pelo jeito, a briga judicial de Mel B e seu ex-marido, Stephen Belafonte, não está nem perto de terminar.

Após anunciarem a separação em 2017, a ex Spice Girl está lutando para manter o produtor longe dela e de suas filhas.

Porém, de acordo com a revista Us Magazine, já em corte, Belafonte afirmou que Mel B tem problemas com álcool e drogas e alegou que, por isso, ela não estaria apta para manter a guarda da filha.

Contudo, a cantora se colocou à disposição para realizar testes que revelariam se ela consome drogas, ou não.