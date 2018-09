Juliana Paes revela que seu Instagram bomba com mulheres pedindo dicas de beleza

01/09/2018 | 18:11



Juliana Paes é tão maravilhosa que achamos que ela deveria compartilhar o segredinho de beleza com a gente, né? Pelo jeito não somos nós que pensamos assim!

De acordo com o jornal O Globo a beldade revelou que a grande maioria das mensagens que recebe via direct no Instagram:

Meu direct bomba mesmo é com mulheres perguntando o creme que eu uso! Não é pra menos, não é?