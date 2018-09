Rafael Cardoso fala sobre seu personagem na novela Espelho da Vida e destaca possibilidade de deixar o Brasil no futuro!

01/09/2018 | 18:11



Só se passaram quatro meses desde que Rafael Cardoso terminou de gravar O Outro Lado do Paraíso, e já poderemos vê-lo em breve nas telinhas novamente! No dia 25 de setembro o galã estará no ar com a novela da Globo, Espelho da Vida.

Segundo o jornal O Globo, Rafael interpretará Danilo, um pintor acusado de matar seu grande amor, Julia. O ator contou que ainda não sabe ao certo o que pode esperar de seu personagem.

- Pelo que fui informado até agora, essa acusação será injusta, e o Danilo é uma pessoa boa. Mas, como novela é uma obra aberta, ainda não posso afirmar nada.

Rafael também contou que por ter experiência com pintura, compor o personagem foi algo mais fácil.

- Faço as minhas pinturas de forma autodidata, então estou familiarizado com os pincéis.

Os planos de Rafael eram de tirar um período de férias após o término de O Outro Lado do Paraíso, mas não conseguiu recusar o convite de trabalhar novamente com o diretor Pedro Vasconcelos e Elizabeth Jhin, com quem já trabalhou quatro vezes.

- Eu amo o que faço e trabalhar com essa equipe é sempre muito especial. O Pedro Vasconcelos foi o diretor com quem fiz o meu primeiro teste na Globo. E, numa época em que tanta gente está desempregada e desesperada, tenho mais é que agradecer por ter tanto trabalho.

Rafael foi pai pela segunda vez em maio deste ano, e ainda contou que adora ter um bom tempo com os filhos.

- Muita gente passa o dia inteiro junto, mas está sempre no celular ou com a atenção em outra coisa. Eu, quando fico com os meus filhos, estou só com eles e inteiramente dedicado a isso.

Ele também revelou que no futuro quer buscar uma carreira internacional e levar a família para fora do país, por conta das questões precárias de segurança no Brasil.

- Hoje em dia estou andando de carro blindado. Isso é muito surreal. Nunca tive pretensão de ter uma carreira internacional, mas, se as coisas não melhorarem por aqui, e essa for a forma de deixar a minha família em segurança, é uma opção sim.