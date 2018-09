Sandy surpreende fãs e canta com Wanessa Camargo em show!

01/09/2018 | 18:11



Sandy fez a maior surpresa aos fãs em seu show mais recente, que ocorreu na última sexta-feira, dia 31. A cantora, que já havia surpreendido ao cantar ao lado do irmão, Junior Lima, na mesma semana, trouxe ao palco ninguém mais, ninguém menos que Wanessa Camargo!

Wanessa ficou muito feliz com o reencontro das duas no palco, e publicou uma foto do momento em seu Instagram com a legenda:

Como é bom poder te chamar de amiga! Obrigada por me receber no seu palco. Obrigada por esse show lindo que pude assistir! Você representa originalidade e liberdade na nossa música - e isso é a coisa mais inspiradora e linda que um artista pode ser e fazer.

Nas redes sociais, os fãs não podiam ter ficado mais empolgados com a dupla:

Que lindas! Sempre fui fã!

Já quero música das duas!

Que sonho!