Personalidade é tema de mostra

Inovação e talento de 16 arquitetos do Grande ABC foram somados para a criação de 13 ambientes na segunda edição da Mostra de Decoração 2018, promovida pela Casa Oficina, em São Bernardo. Coquetel de lançamento recebeu cerca de 100 convidados, com destaque ao momento de homenagens aos profissionais que integraram a ação e parceiros. “Acabamentos, tecnologia e, principalmente, a criatividade fizeram parte da proposta. Temos uma atitude de pioneirismo no segmento”, explica a sócia-proprietária do espaço, Fabrizia Piotto

A atividade deste ano traz a temática personalidade, que faz alusão à individualidade de cada projeto, criado para diferentes perfis e estilos de vida – seja uma família com um pet, recém-casados ou solteiros. Responsável pela curadoria da mostra, a arquiteta Flávia Pastorelli, também responsável pela assinatura da vitrine, a qual teve como objetivo maior foi oferecer ao cliente uma experiência diferenciada desde o lado de fora.

Por aí...

Esperança

São esperadas 1.500 pessoas para a 2ª Corrida e Caminhada - Todos pelos passos da Duda hoje, em São Bernardo. A ação busca arrecadar fundos para o tratamento da pequena Maria Eduarda Deboni Aronchi, 7 anos, portadora da síndrome rara chamada translocação do cromossomo 8. “Nosso objetivo é custear a realização da próxima rodada de atendimento intensivo, na qual ficaremos de oito a nove semanas no Chile”, explica a mãe, Karina Deboni Aronchi, sobre a necessidade da arrecadação de R$ 30 mil para o acompanhamento internacional.

Gastrô

n Recém-inaugurado em centro de compras de Santo André, a rede Kharina comemora novidade gastronômica, com opção de almoço executivo. “Não congelamos nada e fabricamos tudo em nossa central de produção que tem duas sedes, sendo uma Curitba”, afirma o diretor de operações, Rachid Cury Neto.

Vida – 1

n “Nos preparamos desde o início do ano para aproveitar esse importante

momento de falar sobre prevenção e, aos poucos, quebrar alguns tabus”, comenta o voluntário e porta-voz do Centro de Valorização da Vida, Carlos Correia, sobre o Setembro Amarelo – mês mundial de prevenção do suicídio.

Vida – 2

n Em São Caetano, a primeira atividade do calendário voltada à conscientização será no dia 10, com a apresentação do coral Canto dos Cises, na Praça Di Thiene. Além disso, o ParkShopping apoia a campanha com a fachada do empreendimento iluminada de amarelo, mantendo-se assim até o fim do mês.