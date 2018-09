Egito aprova lei para combater notícias falsas nas redes sociais

01/09/2018 | 17:14



O Egito aprovou uma lei que impõe regras sobre as redes sociais para combater a propagação de notícias falsas.

A lei, publicada no periódico oficial do país neste sábado, coloca contas de redes sociais com mais de 5 mil seguidores sob supervisão da princial autoridade de imprensa, que pode bloqueá-las se descobrir que elas estão divulgando desinformação.

Em agosto, o presidente Abdul Fatah Khalil Al-Sisi ratificou uma lei contra crimes virtuais, dando às autoridades poder para bloquear sites que publiquem conteúdos considerados "ameaças à segurança nacional".

A Anistia Internacional criticou as duas leis numa declaração publicada em julho, dizendo que elas "dão ao Estado controle quase total sobre a mídia impressa, online e televisiva".

O Egito tem regularmente prendido jornalistas como parte da repressão à dissidência desde a derrubada do presidente Mohamed Mursi por meio de um golpe militar em 2013. Fonte: Associated Press.