Primeiro dia de setembro registra a maior temperatura do inverno

Bia Moço



01/09/2018 | 16:45



Durante a estação mais fria do ano, a temperatura do Grande ABC neste sábado chegou a bater os 31,8ºC, registrando o termômetro mais alto do inverno – que começou no dia 21 de junho e vai até o dia 22 de setembro. Embora o sábado tenha sido quente e de céu aberto, amanhã a região já não deve ter o mesmo cenário, com registro de queda na temperatura após às 16h.

Meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil), Helena Turon Bulbino destaca que o domingo começa bem quente, podendo chegar aos 31ºC novamente. No entanto, no período da tarde uma massa de ar frio traz nova frente fria à região."Hoje (sábado) foi o dia mais quente do inverno, mas também, o mais seco. Essa é a grande diferença do verão, que é úmido. Amanhã (domingo) já começa a mudar a temperatura e, na segunda-feira, a queda será ainda mais brusca, podendo bater os 14ºC no período da tarde.”

Com semana curta para quem pretende viajar no feriado a tendência é de que o tempo fique aberto e quente. Já na tarde de terça-feira o tempo volta a ficar firme e, a partir de quinta-feira o sol deve dar as caras novamenter.