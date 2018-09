São Bernardo perde por 1 a 0 e Taubaté dorme na liderança

da Redação



01/09/2018 | 16:58



O São Bernardo perdeu por 1 a 0 para o Taubaté em partida realizada na tarde deste sábado (1º), no Estádio Joaquim de Morais Filho, no Interior de São Paulo, pela oitava rodada da Copa Paulista. Com o resultado, o Tigre continua na quarta colocação do Grupo 3, com 11 pontos, enquanto o adversário agora conta com 15 pontos acumulados, pulando momentaneamente para a liderança e se mantendo invicto na competição. O primeiro lugar pode voltar para o São Caetano (14 pontos), dependendo do resultado do jogo marcado para amanhã, a partir das 10h, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

A partida não teve muitas oportunidades de gol para as duas equipes, que sofreram com o forte calor que tomou conta da cidade e foram necessárias paradas técnicas com minutos de descanso e muita água para os jogadores. Quem se destacou foi o atacante Eduardo, que, aos 33 minutos do segundo tempo, recebeu bola esticada pela esquerda e foi mais rápido do que a zaga do time da região para tocar na saída do goleiro Rafael Pascoal e fechar a vitória.

O próximo compromisso do São Bernardo pela Copa Paulista ocorre no sábado (8), em clássico contra o Santo André jogando em casa. A partida está agendada para o Estádio 1º de Maio, a partir das 15h. Já o Taubaté volta a campo antes, na terça-feira, também às 15h, contra o mesmo Santo André, no Estádio Bruno Daniel.