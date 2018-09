Atlético de Madrid cai para o Celta de Vigo e perde a primeira no Espanhol

01/09/2018 | 15:59



O Atlético de Madrid visitou neste sábado o Celta de Vigo e se deu mal. Em dia pouco inspirado, os comandados de Diego Simeone assistiram à apresentação do adversário e foram facilmente batidos por 2 a 0, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Esta foi a primeira derrota do Atlético, que, por outro lado, também venceu apenas uma vez na competição e soma quatro pontos, na décima colocação. Já o Celta deu sequência ao bom início de campanha e ocupa a liderança provisória com sete pontos - pode ser ultrapassado por Real Madrid e Barcelona nesta rodada.

O primeiro tempo deste sábado foi bastante truncado e equilibrado. Mas já na volta para a etapa final, o Celta chegou ao primeiro gol, em infelicidade do zagueiro Godín. O uruguaio escorregou e viu Maxi Gómez ficar com a sobra, arrancar sozinho e finalizar para a rede.

O gol embalou o Celta e Gómez, que voltou a brilhar seis minutos mais tarde. O uruguaio deu cruzamento perfeito para Iago Aspas, que subiu para selar o resultado. Aos 24 minutos, o Atlético ainda ficou com um jogador a menos, após a expulsão do zagueiro Savic, minando qualquer chance de reação.

As duas equipes só voltam a campo em duas semanas, pela quarta rodada do Espanhol, após a paralisação no calendário para as datas Fifa. No dia 15, o Atlético de Madrid recebe o Eibar em casa. Dois dias depois, o Celta de Vigo visita o Girona.