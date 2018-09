Na Baixada Fluminense, Marina diz que saneamento básico é prioridade

01/09/2018 | 15:55



A candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, fez hoje uma maratona pela Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, passando pelos municípios de Nova Iguaçu, São João do Meriti e Duque de Caixas. Marina falou sobre suas propostas para o saneamento básico, um dos maiores problemas da região. "A agenda do saneamento básico é uma prioridade no nosso programa de governo. Mais da metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. E essa região toda Baixada Fluminense é um bom exemplo. Resolver o problema da poluição da Baía da Guanabara é resolver o problema do saneamento básico. E o saneamento ajuda a gerar emprego, renda para as pessoas", disse Marina a jornalistas.

Ela também comentou a decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impediu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de concorrer ao pleito eleitoral. "Foi bom porque agora estão concorrendo os candidatos que podem de verdade. E é fundamental que a justiça alcance aqueles que não estão sendo punidos porque estão escondidos atrás do foro privilegiado, como é o caso do Temer, do Collor, do Aécio, do Renan, do Romero Jucá. Os que estão pagando pelos seus erros já estão pagando, agora temos que ter uma justiça para acabar com o foro privilegiado para aqueles que estão dentro do Congresso e do Planalto rindo da cara dos brasileiros", afirmou Marina.

Ele avalia que a sociedade brasileira está cada vez mais disposta a fazer mudanças na política porque já descobriu que o problema do País não vai ser resolvido por quem só tem um projeto de poder, e não para a sociedade.

Ela disse que é necessário fazer uma reforma política porque não é de hoje que as eleições são "manchadas" por políticos que estão sendo investigados por crimes contra a nação.

"Em 2014 foi o abuso do poder econômico, do caixa 2 usado pelo PT, pelo PMDB, pelo PSDB, e agora nós temos 200 deputados que estão impunes, quando deveriam estar sendo punidos. Dentro do Palácio temos o (Michel) Temer, o Moreira Franco, temos o (Eliseu) Padilha. E é por isso que eu quero fazer a reforma política, para acabar com o foro privilegiado, criminalizar o caixa 2, para que não se tenha uma eleição com dois pesos e duas medidas", prometeu.

Em pleno calçadão de Nova Iguaçu, e depois em São João do Meriti, Marina foi bastante abordada, principalmente por mulheres, e cumpriu o ritual esperado de segurar bebês e abraçar idosos.