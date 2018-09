Caminhada ao topo do Grande ABC

Ademir Medici



“Este é um evento oficial do aniversário da cidade. Estamos participando de um ato de natureza pública. Acho que viveremos excelentes momentos”.

Cf. José Pagliuca, secretário do Meio Ambiente de São Bernardo, pouco antes da subida em direção ao alto do Pico do Bonilha, sábado, 25 de agosto.

Pico do Bonilha, o ‘Jaraguá’ do Grande ABC. Ponto culminante da região, com seus mais de 970 metros de altitude em relação ao nível do mar – são vários números, entre eles 974 metros e 986,5 metros.

O pico localiza-se em terras do Montanhão, outrora Linha São Bernardo Novo, divisa com o Parque do Pedroso, este uma reserva verde de Santo André. Nunca vimos tanta gente percorrendo a trilha que leva ao cume do Bonilha.

Choveu entre a noite da sexta-feira, 24, e a madrugada do sábado, 25. O céu ficou claro. A ventania ajudou. E foi possível avistar as cidades lá embaixo e no horizonte, distinguindo-se o espigão da Avenida Paulista, a Serra da Cantareira e o Jaraguá entre as zonas Norte e Oeste de São Paulo.

De outro lado, Parelheiros no extremo Sul paulistano, além Distrito de Riacho Grande, já no Distrito de Engenheiro Marsilac, onde começa a descida das composições ferroviárias de carga que levam ao Litoral: a Linha Mairinque-Santos da Estrada de Ferro Sorocabana.

Aos nossos pés, braços da Represa Billings. Vegetação abundante. Em direção a Mauá, as chaminés da Refinaria de Capuava.

Esses cenários todos foram vistos por essa gente entusiasmada das fotos. As redes sociais devem estar bombando.

Em 2 de setembro de...

1918 – Repercutia a morte de Albert Löfgren, botânico sueco, ocorrida em 30 de agosto, no Rio de Janeiro. Atuou em São Paulo defendendo a preservação das matas contra a ação, entre outros, dos carvoeiros. Hoje seu nome é dado ao Horto Botânico Paulista. n A guerra. Do noticiário do Estadão: as tropas aliadas, apesar da desesperada resistência do inimigo, continuam a avançar. 1987 – Diário do Grande ABC lança a coluna Memória, hoje a página Memória de todos os dias. A coluna já nasceu diária e chega, firme e forte, aos seus 31 anos de publicação ininterrupta. Vitória de você, leitor, que nos ajuda nesta deliciosa batalha diária.

