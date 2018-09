Inter de Milão bate o Bologna fora de casa e vence a primeira no Italiano

01/09/2018 | 15:17



Depois de dois resultados ruins nas primeiras rodadas do Campeonato Italiano, a Inter, enfim, venceu a primeira na competição. O primeiro triunfo desta temporada foi conquistado por 3 a 0 em cima do Bologna, na casa do adversário, neste sábado.

Depois de um primeiro tempo lento e monótono, com poucos lances de perigos para ambos as equipes, a Inter acordou na etapa final e construiu a vitória com certa facilidade, aproveitando a fragilidade do rival.

O belga Nainggolan, que trocou a Roma pela Inter nesta temporada, abriu o placar aos 21 minutos. Candreva ampliou completando cruzamento rasteiro de Perisic, que selou a vitória já nos minutos finais da partida em Bologna.

Com o primeiro triunfo no torneio nacional, a Inter pega o elevador na tabela e sobe para o quinto lugar, com quatro pontos, atrás de Atalanta, SPAL, Napoli e Juventus, esta que defende a ponta em duelo neste sábado contra o Parma. O Bologna segue sem vencer no torneio e caiu para a 16ª posição, com apenas um ponto ganho.

Os times só voltam a campo pelo Italiano no dia 16 de setembro, após os jogos das seleções pela data Fifa. A Inter recebe o Parma no Giuseppe Meazza, enquanto o Bologna visita o Genoa, no Luigi Ferraris. Os duelos estão marcados para as 10 horas (de Brasília).