Haddad vai à terra natal de Lula e é recebido por Humberto Costa

01/09/2018 | 13:24



O vice da chapa do PT e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, está neste sábado (1º) no município de Caetés (PE), terra natal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua candidatura à Presidência da República negada ontem (31) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base no entendimento de que o petista está enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Ao chegar ao aeroporto de Garanhuns, Haddad foi recebido pelo senador Humberto Costa (PT) e por lideranças da região.

"Já ouvimos por aqui alguns companheiros perguntando se 'Andrade' chegou... Ele chegou sim e já conversou conosco sobre a educação em Pernambuco", escreveu o senador no Twitter, fazendo uma brincadeira com o nome do ex-ministro da Educação. Haddad deve passar o dia na região e, depois, seguir para Maceió.