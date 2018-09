Jimmy Fallon paga conta de restaurante da mesa ao lado por não ter sido incomodado

01/09/2018 | 13:11



Não deve ser fácil para os famosos saírem em público e aproveitarem momentos de calma. Mas foi o que aconteceu com Jimmy Fallon em um restaurante nos Hamptons, uma região litorânea de Nova York, na segunda-feira, dia 27.

Dias depois, uma história curiosa sobre o momento veio a público. Contente por não ter sido incomodado no jantar com sua esposa, Fallon pagou a conta de dois casais que ocupavam a mesa ao lado da sua no local!

Segundo sua assessoria confirmou para o Newsday, Jimmy, além de pagar a conta, que, com a gorjeta, somou mil e cem dólares, cerca de quatro mil e quinhentos reais, foi até eles e teria dito: Agradeço vocês não quererem nos incomodar. Sabia que vocês estavam com vontade de dar um oi.