Marina promete acabar com foro privilegiado

01/09/2018 | 12:28



A candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, disse neste sábado, 1º, que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de tirar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da corrida eleitoral foi acertada porque deixa no páreo apenas os candidatos que realmente podem concorrer.

Falando durante uma caminhada pelo calçadão de Nova Iguaçu, município do Estado do Rio de Janeiro, Marina prometeu acabar com o foro privilegiado. "O foro protege Renan, Jucá, Temer, Aécio, Moreira Franco, Eliseu Padilha...Vou acabar com o foro", disse a jornalistas, durante a caminhada. Segundo ela, os 200 parlamentares que estão com pendências na justiça deveriam ser afastados.

No caminho, a candidata encontrou muitas mulheres querendo fotos e demonstrando apoio, enquanto alguns homens gritavam o nome do rival da ex-ministra, Jair Bolsonaro (PSL), cujas camisas estão à venda em uma das lojas do calçadão.