Wolfsburg bate Leverkusen de virada e chega à segunda vitória no Alemão

01/09/2018 | 12:32



O Wolfsburg visitou o Bayer Leverkusen neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão, e obteve sua segunda vitória na competição. A equipe até saiu atrás no placar, mas buscou a virada, fez 3 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento neste início de trajetória.

O resultado levou o Wolfsburg a seis pontos, na liderança isolada do campeonato provisoriamente - Bayern de Munique e Hertha Berlin podem igualar a marca. Já o Leverkusen começa muito mal a competição, ainda não pontuou e ocupa a lanterna. Na próxima rodada, dia 15, o Wolfsburg recebe o Hertha, mesmo dia em que o Leverkusen visita o Bayern.

Apesar do resultado, o Leverkusen até começou melhor neste sábado, foi para cima e abriu o placar aos 23 minutos. Leon Bailey arrancou pela intermediária e bateu firme de esquerda, sem chances para o goleiro. Mas, ainda no primeiro tempo, Ramazan Ozcan marcou contra e deixou tudo igual.

Na etapa final, o Wolfsburg aproveitou desatenções na defesa adversária e marcou duas vezes nos primeiros minutos para selar a virada. Aos nove, Wout Weghorst deixou sua marca e virou. Cinco minutos mais tarde, Renato Steffen fez o terceiro dos visitantes e definiu o resultado.

Representante alemão na Liga dos Campeões, o Hoffenheim venceu pela primeira vez no campeonato neste sábado. Depois de um empate na estreia, a equipe fez 3 a 1 no Freiburg, em casa, de virada, e chegou aos quatro pontos. Heintz abriu o placar, mas Szalai, duas vezes, e Kramaric garantiram a vitória.

Nas outras três partidas já encerradas do dia pelo Alemão, dois empates em 1 a 1. O Mainz ficou na igualdade com o Nuremberg fora de casa e chegou a quatro pontos, mesmo número do Borussia Mönchengladbach, que empatou com o Augsburg. Já o Werder Bremen visitou o Eintracht Frankfurt e arrancou o triunfo por 2 a 1 nos acréscimos, também indo a quatro pontos.