Maquiador queridinho das noivas lança kits de maquiagem com a MAC

01/09/2018 | 11:30



Um dos maquiadores mais famosos do País, Junior Mendes uniu forças com a MAC para criar kits exclusivos de maquiagem. O profissional, que já assinou a beleza de personalidades como Anitta, Ivete Sangalo, Angélica e Glória Maria, escolheu seus produtos favoritos da marca de cosméticos para criar os três combos, pensados tanto para as noivas (principal público de Junior) quanto para visuais glamourosos de tapete vermelho.

O kit Noivas reúne produtos clássicos: o batom nude Angel, a máscara de cílios Haute and Naughty (normal ou à prova dágua), o iluminador Soft & Gentle e a paleta de sombras Dusky. Tudo por R$ 399. Já o conjunto Glow é ideal para uma maquiagem mais suave e em tons de rosa, englobando a máscara InstaCurl Lash, o batom Crème Cup e a paleta de sombras Burgundy - à venda por R$ 286.

Por fim, o Glam traz itens poderosos: o batom vermelho Russian Red, a paleta de sombras Amber Times Nine e a máscara de cílios In Extreme Dimension Lash; também por R$ 286. Os kits serão lançados no dia 4 de setembro na multimarcas de luxo Dona Santa, em Recife, e estarão à venda também no e-commerce da MAC a partir dessa data.