Namorado da filha de Mick Jagger se entrega à polícia após agredir homem em boate

01/09/2018 | 11:15



Georgia May Jagger é conhecida por seus dentes separados - que fazem sucesso no mundo da moda - e por ser filha do cantor Mick Jagger, que também tem um filho brasileiro, Lucas, com Luciana Gimenez.

Mas, agora, ela virou notícia por conta de seu namorado, Norman Theuerkorn - e de uma maneira bem negativa. O modelo teria se entregado à polícia na semana do dia 27 de agosto, após bater em um homem em uma boate.

De acordo com o TMZ, em agosto, ele foi à Blind Dragon, em Hollywood, Califórnia, e abordou dois homens aleatórios, afirmando ser um ator famoso. Os dois seriam Andrew Knight, que afirma ser filho do produtor musical Suge Knight, e Darren Young, seu namorado. Os policiais da região afirmam que Norman teria incomodado os dois, que o mandaram cair fora, ao dizer que Darren era lindo e tocado em sua perna.

Vinte minutos depois, fontes do TMZ dizem que Norman teria voltado para perto dos dois, e dado um soco tão forte em Darren que ele caiu e sofreu um ferimento na cabeça, que causou sangramento interno e, posteriormente, levou à uma cirurgia no cérebro.

Norman foi fichado por lesão corporal grave.