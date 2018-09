Mary-Kate e Ashley Olsen lançam linha de roupas masculinas

01/09/2018 | 11:00



Há anos as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen não são mais aquelas atrizes de filmes adolescentes, muito menos as responsáveis por dar vida a carismática Michelle no seriado Três é Demais. Em 2006, elas abriram mão da carreira em frente às câmeras para se dedicarem à grife The Row, e assim se tornarem estilistas e empresárias.

E deu certo. Elas já foram premiadas três vezes no CFDA Fashion Awards, uma pelo design das roupas, em 2012, e outras duas pela confecção de acessórios (2014 e 2018). Agora, elas anunciaram que irão expandir o portfólio e lançar uma linha de roupas masculinas, pensadas "para o marido da compradora da The Row", como contaram as gemas a WSJ Magazine.

As peças, que estarão à venda a partir de outubro, foram inspiradas no estilo minimalista dos homens de Nova York nos anos 1980 e 1990, mas com detalhes modernos, com foco nos ternos. A coleção também conta com peças casuais como camisetas (vindas da França), malhas italianas e jeans norte-americanos.

"Fizemos uma linha masculina há muitos anos, e em 2016 lançamos uma coleção cápsula", explica Ashley em comunicado. "Era imprescindível recebermos o feedback de nossos consumidores e conceber esta coleção em nosso próprio ritmo."