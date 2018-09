Coca-Cola compra rede de cafeterias

01/09/2018 | 10:43



A gigante das bebidas Coca-Cola anunciou que vai comprar a rede de cafés Costa, que pertence ao grupo britânico Whitbread, pelo equivalente a US$ 5,1 bilhões (pelo câmbio de sexta, 31, aproximadamente R$ 21 bilhões).

O negócio incluiu as dívidas da rede, que tem de 2,4 mil estabelecimentos no Reino Unido, além de 1,4 mil em 30 outros países - a rede vem mostrando crescimento especialmente forte na China. O negócio fez as ações da Whitbread fecharem ontem em alta de 14,6% na Bolsa de Londres.

A Costa, que foi fundada em 1971, é vista como a grande rival da americana Starbucks no Reino Unido. A expectativa é a de que o negócio seja concluído até o fim do primeiro semestre do ano que vem.

A Whitbread era dona da Costa havia 23 anos, quando adquiriu a franquia por cerca de US$ 30 milhões (ou R$ 123 milhões). Na ocasião, a cadeia tinha apenas 39 lojas.

A intenção do grupo agora é focar suas atividades na rede hoteleira Premier. Quase a totalidade do dinheiro será distribuída entre os acionistas. Os recursos restantes serão usados para pagamento de dívidas da Whitbread, aportes no fundo de pensão da companhia e também para financiar a expansão do conceito Premier Inn.

De acordo com fontes do setor de bebidas, a compra da rede de cafés faz parte de um projeto da companhia de se tonar menos dependente dos refrigerantes, que ainda são seu carro-chefe, mas que vêm enfrentando queda nas vendas em várias partes do mundo.

Segundo a Coca-Cola, a entrada nesse segmento será uma oportunidade para a empresa estrear no mercado de bebidas quentes, que não faz parte de seu portfólio atual. A empresa destacou que assumirá uma marca global, ampliando seu conhecimento na área. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.