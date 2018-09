Respeito, no mínimo

Do Diário do Grande ABC



01/09/2018 | 10:49



O governo federal sinalizou ontem que o salário mínimo em 2019 deverá ser R$ 1.006, a partir de janeiro. Na prática, significa crescimento de R$ 52 ou 5,45% de reajuste sobre os R$ 954 atuais.

O valor proposto está na LOA (Lei Orçamentária Anual), mas pode não ser concretizado. Em 2017, exatamente nesta época, o governo Michel Temer havia indicado que o mínimo para 2018 seria de R$ 956, mas, no primeiro dia do ano, sancionou decreto com R$ 2 a menos que o prometido.

Isso tem uma razão, pois o reajuste do salário é definido pela lei 13.152/15, e leva em conta a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acrescido da variação do PIB (Produto Interno Bruto).

Criado em 1938, o salário mínimo deveria ser suficiente para que o trabalhador pudesse suprir suas necessidades de alimentação, moradia, transporte e lazer. Assim, mesmo que ultrapasse pela primeira vez na história a barreira dos R$ 1.000, ainda estará bem longe de suportar todas as demandas. Tanto é que, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), precisaria chegar a R$ 3.674,77 para dar conta de todas essas despesas.

Este valor, entretanto, é utópico e segundo economista ouvido pela reportagem deste Diário, jamais poderia ser pago, pois causaria danos às finanças públicas. Principalmente por onerar a Previdência Social, pois iria impactar diretamente sobre pensões e aposentadorias.

Aliás, são os aposentados os mais interessados no reajuste do mínimo. O valor é o que determina quanto eles irão receber de benefício. São pessoas que trabalharam uma vida inteira e que, ao finalizarem a jornada profissional – seja por idade, doença ou invalidez –, veem os rendimentos caírem drasticamente e sofrem ainda mais com o desrespeito por parte dos governantes. Haja vista a diferença entre os pouco mais de 5% de aumento do mínimo e os 16,38% que irão incidir sobre os ganhos do Judiciário e, por consequência, balizar os salários dos políticos.