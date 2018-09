Alisson falha, mas Liverpool vence Leicester e mantém os 100% no Inglês

01/09/2018 | 10:25



O Liverpool manteve os 100% de aproveitamento neste início de temporada ao derrotar o Leicester neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Nem mesmo a falha grotesca do goleiro brasileiro Alisson no gol do adversário impediu que os comandados de Jürgen Klopp seguissem em alta e vencessem o confronto por 2 a 1, na casa do adversário.

Até então sem ser vazado neste início de trajetória no Liverpool, Alisson fazia mais uma partida segura até abusar da sorte em uma saída de bola com os pés e entregar o gol para Ghezzal. Menos mal para ele que Mané e Firmino haviam marcado no primeiro tempo e garantiram o triunfo.

Com o resultado, o Liverpool chegou a 12 pontos e ocupa a ponta isolada de forma provisória, afinal, Tottenham, Chelsea e Watford ainda jogam na rodada e podem se igualar. Na próxima rodada, dia 15, o time terá justamente o Tottenham como adversário, fora de casa. Já o Leicester parou nos seis pontos, na sétima colocação. Também no dia 15, viaja para encarar o Bournemouth.

Como é característico da equipe, o Liverpool começou de forma bastante ofensiva e acumulou chances desperdiçadas neste sábado. Com apenas três minutos, Firmino recebeu de Salah na entrada da área e parou em boa defesa de Schmeichel. O rebote ficou com o egípcio, que apareceu sozinho e chutou para fora.

Os visitantes eram donos da posse e do campo de ataque e não demorariam para abrir o placar. Aos nove minutos, Robertson fez grande jogada pela esquerda e tocou para Mané, que deu sorte na dividida com Maguire e ficou livre para marcar.

O Leicester acordou com o gol e exigiu boa intervenção de Alisson aos 22 minutos, em chute forte de Gray. Dez minutos mais tarde, Maddison tentou de fora da área e jogou rente ao travessão. A resposta veio aos 42, com Salah, que parou em grande defesa de Schmeichel.

Se já não criava como no início da partida, o Liverpool aproveitou a bola aérea para fazer o segundo, ainda no primeiro tempo. Aos 44, Milner cobrou escanteio da direita e o brasileiro Roberto Firmino cabeceou firme para marcar.

Na volta do intervalo, foi a vez do Leicester se lançar ao ataque e acumular oportunidades desperdiçadas. Ghezzal e Maddison tentaram nos primeiros minutos. O mesmo Ghezzal criou outro bom momento aos 11, mas o ataque do time da casa se atrapalhou na hora de finalizar.

Foi aí que o brasileiro Alisson resolveu da uma ajuda ao adversário. Aos 17 minutos, ele recebeu bola recuada, esperou a aproximação de Iheanacho e tentou o drible, mas foi desarmado pelo atacante, que ainda teve calma para tocar para Ghezzal finalizar para a rede.

O gol mudou a postura do Liverpool, que se fechou na defesa e tratou de segurar o resultado. E o time visitante foi competente na tarefa, afinal, não permitiu que o Leicester criasse sequer uma nova oportunidade. Ao contrário, foi justamente a equipe de Klopp que assustou pela última vez, aos 36 minutos, em cabeçada de Mané que passou rente à trave.