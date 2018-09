Bispo se desculpa após abraço polêmico em Ariana Grande: Talvez eu tenha sido muito amigável

01/09/2018 | 10:15



Após muita polêmica online, o bispo Charles H. Ellis III, que conduziu o funeral de Aretha Franklin, se desculpou pela maneira como abraçou Ariana Grande durante a cerimônia.

Em entrevista à Associated Press, mais tarde no mesmo dia, sexta-feira, dia 31, ele - que foi filmado apertando o corpo da cantora e acusado de tocar no seio dela - declarou:

Nunca seria minha intenção tocar os seios de qualquer mulher. Não sei, acho que coloquei meu braço em volta dela. Talvez eu tenha ultrapassado os limites, talvez tenha sido muito amigável ou familiar, mas de novo, me desculpo.

E continuou:

Abracei todos os artistas, mulheres e homens. Todos que estavam lá, apertei suas mãos e os abracei. (...) A última coisa que quero ser é uma distração para esse dia. O dia é sobre Aretha Franklin.

Charles também pediu desculpas por uma piada que fez com Grande, dizendo que quando leu seu nome no programa, achou que se tratava de um novo item de uma rede de fast-food de comida mexicana:

Eu pessoal e sinceramente me desculpo com Ariana e seus fãs, além de toda a comunidade hispânica. Quando você está fazendo uma cerimônia de nove horas, você tenta a manter acesa, você tenta colocar umas piadas aqui e ali.

Após imagens do abraço do bispo começarem a circular pela internet, fãs e apoiadores de Ariana subiram a hashtag RespectAriana [RespeiteAriana] aos assuntos mais comentados da rede social.