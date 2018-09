Trump diz que mudança em distritos eleitorais na Carolina do Norte é 'injusta'

01/09/2018 | 09:45



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a perspectiva da Carolina do Norte de redesenhar os distritos eleitorais antes das eleições de meio de mandato do país em novembro é "injusta".

Um painel de juízes federais nesta semana derrubou o mapa eleitoral do Estado, dizendo que os legisladores estaduais republicanos foram longe demais em usar dados políticos para preservar os assentos mantidos pelo Partido Republicano. Os juízes levantaram a possibilidade de desenhar novos distritos até meados de setembro para que possam ser usados nas eleições de 6 de novembro, ou pelo menos antes que o novo Congresso tome posse em janeiro. Republicanos estão fazendo objeções ao plano, que vem em um momento em que o Partido Republicano e Trump lutam para defender a maioria na Câmara dos Representantes.

Trump abordou a questão durante um evento de captação de recursos na sexta-feira em Charlotte para candidatos do Partido Republicano ao Congresso. "É muito injusto. Você tem uma eleição em pouco mais de 60 dias e eles mudam o distrito?", disse. "Vocês já passaram pelas primárias ou a maioria de vocês passou. O distrito tem sido o mesmo por muitos anos e agora você tem que redesenhar linhas para ter um novo distrito, mesmo que você tenha vencido uma primária em outro distrito?"

Antes de chegar ao evento de arrecadação de fundos para os candidatos do Partido Republicano à Câmara dos Representantes Ted Budd e Mark Harris, Trump realizou um evento separado, em que assinou uma ordem executiva que orienta os departamentos do Trabalho e do Tesouro a ajudar pequenas empresas a se unir para oferecer planos de aposentadoria aos seus funcionários. Fonte: Associated Press.