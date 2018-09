Obituário - 1 de setembro de 2018

Ademir Medici

01/09/2018 | 09:43



Santo André



Duzolina Peron Sampar, 95. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 30. Crematório Jardim da Colina.



José Amaro da Silva, 91. Natural de Água Preta (PE). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Waldomiro da Silva, 90. Natural de Poço Fundo (MG). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



Eunice Molinari Azevedo, 84. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.



Divanir Merlin Cipelli, 83. Natural de Dois Córregos (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Luiz Antonio Cappi, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



João Batista de Medeiros Manteiga, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Técnico em manutenção predial. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Mônica Maria de Freitas Silva, 48. Natural de Cachoeirinha (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Autônomo. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Fábio Roberto Borges, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Janaina da Silva Cianciulli, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.



São Caetano



Salvatori Fundaro, 92. Natural da Itália. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 30. Cemitério das Lágrimas.



Aparecida Helena Mayer, 89. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.



Arceu José Bertozzo, 84. Natural de São Manoel (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Santo Durvalino Bizaia, 79. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



São Bernardo



Jurandir dos Santos Santana, 55. Natural de Santana (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 30, em Diadema. Jardim da Colina.



Diadema



Efigênia Antão da Silva, 81. Natural de Itaverava (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Orlando Apparecido Braga, 79. Natural de Matão (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Manoel Faustino Teixeira, 72. Natural de Paulistana (PI). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Cemitério Municipal.



Homero Honório da Silva Filho, 71. Natural de Piacatu (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Sebastião Ferreira, 61. Natural de Juqueri (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Pedreiro. Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal.



Pedro Renato José, 52. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo (SP). Dia 30, em Diadema. Cemitério São Luiz, em São Paulo (SP).