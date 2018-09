Del Potro passa por Verdasco e avança às oitavas no US Open

01/09/2018 | 09:03



O argentino Juan Martín Del Potro garantiu vaga nas oitavas de final do US Open na noite de sexta-feira. Cabeça de chave número 3 e um dos favoritos à conquista, o tenista conseguiu a classificação ao passar pelo espanhol Fernando Verdasco por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 7/6 (8/6) e 6/3.

Del Potro segue em busca de seu segundo título de Grand Slam, que seria justamente o segundo nos Estados Unidos, onde venceu em 2009. Para isso, porém, ele terá que passar nas oitavas de final pelo croata Borna Coric, cabeça de chave número 20, que eliminou na sexta o russo Daniil Medvedev também em três sets, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/2.

Apesar do triunfo em três sets sobre Verdasco, Del Potro encontrou dificuldades para passar pelo 31.º favorito no US Open. O argentino chegou a ter o serviço quebrado em duas oportunidades e só conseguiu arrancar na reta final de cada parcial. No total, contabilizou quatro break points aproveitados.

Se o campeão de 2009 está nas oitava de final, o vencedor de 2016 não teve a mesma sorte e foi eliminado precocemente neste US Open. Também na noite de sexta, o suíço Stan Wawrinka não resistiu ao canadense Milos Raonic e caiu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/4 e 6/3.

Atualmente apenas na 101.ª colocação do ranking e ainda em busca da melhor forma após sofrer com problemas físicos, Wawrinka foi dominado por Raonic. O canadense, cabeça de chave número 25, abusou de seu forte serviço e encaixou 14 aces, sem ceder sequer uma quebra ao adversário.

Nas oitavas, Raonic terá tarefa complicada. Afinal, vai encarar o cabeça de chave número 11, John Isner, que jogará com o apoio da torcida da casa. O norte-americano passou na noite de sexta pelo sérvio Dusan Lajovic por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 6/7 (6/8), 6/3 e 7/5.

FEMININO - Na chave feminina, destaque para a checa Karolina Pliskova. Listada como oitava favorita no US Open, a tenista teve certo trabalho, mas confirmou esta condição diante da norte-americana Sofia Kenin ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2).

Nas oitavas de final, Pliskova terá pela frente outra cabeça de chave. Ela vai encarar a australiana Ashleigh Barty, 18.ª favorita nos Estados Unidos, que eliminou a checa Karolina Muchova também em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/4.