China: chuvas causam duas mortes e forçam 127 mil pessoas a deixarem suas casas

01/09/2018 | 07:55



Chuvas torrenciais no sul da China causaram a morte de pelo menos duas pessoas e forçaram 127 mil a saírem de suas casas, disse neste sábado a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. Outras duas pessoas estavam desaparecidas. As chuvas atingiram a província de Guangdong.

Os prejuízos foram estimados em mais de 1 bilhão de yuans (US$ 150 milhões). Conforme a reportagem, 43 casas foram derrubadas, e as autoridades chinesas abriram mais de 1.800 abrigos de emergência. Fonte: Associated Press.