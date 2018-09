É possível planejar o seu sucesso

Cíntia Bortotto



03/09/2018 | 07:20



Retomo hoje um tema que já abordei nesta coluna e que muito me encanta. O assunto é planejamento de carreira. Eu mesma, em minha fase como consultora, trabalhei bastante com isso, e é algo que me inspirou muito, tanto em minha vida como na vida de muitas pessoas que passaram por mim. O fato é que, por meio de uma organização dos seus objetivos, você consegue resultados muito mais rápidos e satisfatórios para sua vida profissional.

Planejamento de carreira é a elaboração de um passo a passo do que será seu trajeto no mercado de trabalho, começando de trás para frente, ou seja, do fim para o começo. O que você quer ser? Aonde quer chegar? Quais são suas metas e objetivos? Você pensa no futuro e o planejamento lhe ensina como chegar lá, de que tipo de preparação ou formação você precisa e por onde você tem de passar?

Para que ele seja feito de forma mais assertiva, é importante conhecer seus pontos fortes, bem como as oportunidades de melhoria em seu comportamento. Outra questão fundamental é a construção de um cronograma, para que se possa estimar quanto tempo cada fase da carreira deve durar, bem como cada etapa do seu plano de desenvolvimento. É um processo reflexivo, que acelera o alcance de suas metas e conquistas de resultados.

Esse tipo de planejamento é bastante comum para os profissionais maduros, já numa etapa intermediária de sua vida profissional. O projeto pode ser feito em qualquer época, mas sugiro o início da carreira como o melhor momento. Vemos com frequência casos de jovens executivos de sucesso e, sempre que conheço melhor essas pessoas, acabo descobrindo que o segredo é que pensaram e estabeleceram metas ainda na fase universitária. Mas este conceito é tão bacana que pode ser feito inclusive por quem deseja trocar de carreira.

As pessoas, ao longo de sua vida profissional, tendem a perder o foco ou a se acomodar. Por isso, o planejamento de carreira deve guiar suas ações como uma bússola. Quando se tem o plano feito, ele funciona como um calendário, sempre sinalizando que a hora da nova etapa começou ou está para começar. Assim, sem pressões e com as estratégias corretas e fazendo sempre reavaliações de suas metas, você poderá chegar cada vez mais longe.