Sto.André tem 175 vagas em cursos de qualificação

A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Senac-SP, abriu inscrições para 175 vagas de cursos de qualificação profissional gratuitos, voltados à população de baixa renda. Serão oferecidos cursos de auxiliar de escritório, auxiliar de recursos humanos, auxiliar administrativo e vendedor, em que o participante sairá preparado para os desafios do mercado de trabalho, sendo formado dentro do elevado e reconhecido padrão de qualidade Senac de ensino, com carga de aulas de 160 horas.

Segundo a Prefeitura, como estratégia para facilitar o acesso à população de baixa renda, os cursos serão realizados em locais distribuídos pelo município: o Cesa (Centro Educacional de Santo André) Cata Preta, na Vila João Ramalho, o CPFP (Centro Público de Formação Profissional) Miguel Arraes, no Jardim Cristiane, e o Centro de Visitantes da Vila de Paranapiacaba.

As inscrições podem ser feitas presencialmente nos locais de realização dos cursos, e também no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), que atende no Paço Municipal de Santo André, térreo 1, até o dia 6. Deverão ser levados no momento da inscrição: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e, se menor de idade, cópia do documento do responsável. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4433-0778.

A parceria ocorre por meio do Núcleo de Inovação Social, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego. A Prefeitura afirma que não haverá custo aos cofres públicos.